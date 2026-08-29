Gran Galà del Cavallo: A Ozieri un Secolo di Ippica Sarda in Attesa del 100° Derby

Un secolo di corse, allevamento, passione e cultura del cavallo raccontato attraverso le voci dei protagonisti, le immagini della memoria e alcune delle più importanti tradizioni equestri della Sardegna. Giovedì 3 settembre, alle ore 20.00, il Museo Archeologico "Alle Clarisse" di Ozieri ospiterà il "Gran Galà del Cavallo" , appuntamento inserito nel percorso di avvicinamento alla centesima edizione del Derby Sardo.

Un Viaggio nella Storia dell'Ippica Isolana

La serata sarà un viaggio nella storia dell'ippica isolana e nel profondo rapporto che lega la Sardegna al cavallo, con un'attenzione particolare all'Ippodromo di Chilivani. A condurre l'evento saranno Tore Budroni e Maria Pintore. L’apertura sarà affidata alla voce di Clara Farina, con una lettura poetica che introdurrà una serata nella quale Ozieri sarà raccontata non soltanto come città del cavallo, ma anche come luogo di cultura e della lingua sarda.

Tradizioni e Protagonisti

Una prima parte sarà dedicata alla storia di Chilivani e del cavallo in Sardegna, accompagnata anche da materiale proveniente dall'archivio storico del dottor Diego Satta. Il programma allargherà poi lo sguardo al cavallo nella tradizione popolare sarda, mettendo insieme esperienze e manifestazioni fortemente identitarie: saranno presenti i rappresentanti di Osilo, Santu Lussurgiu, della Sartiglia e dell'Ardia.

Spazio anche ai protagonisti che hanno contribuito alla crescita dell'ippica. Nel corso del Gran Galà saranno premiati soggetti di particolare rilevanza per il mondo dell'ippica, in riconoscimento del contributo offerto al settore.

Verso il 100° Derby Sardo

Il filo conduttore della seconda parte della serata sarà il grande appuntamento del 100° Derby Sardo. Lo spot ufficiale della centesima edizione introdurrà un approfondimento dedicato alla crescita dell'ippica isolana. Sarà proposto anche un messaggio di Remo Chiodi, Direttore generale per l'Ippica presso il MASAF. A seguire, Alessandro Beccu interverrà per illustrare le innovazioni e i progetti di sviluppo dell'Ippodromo di Chilivani.

Il Gran Galà del Cavallo vuole rappresentare un momento per ricostruire una storia collettiva fatta di allevatori, fantini, cavalli, competenze e manifestazioni popolari, ma anche guardare alle nuove prospettive di un settore che continua a rappresentare una parte importante dell'identità e dell'economia del territorio.

L'appuntamento è per giovedì 3 settembre alle ore 20.00, al Museo Archeologico "Alle Clarisse" di Ozieri, in attesa del 100° Derby Sardo del 12 settembre all'Ippodromo di Chilivani.