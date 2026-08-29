(Adnkronos) - Marc Marquez vince la sprint race di Aragon oggi, sabato 29 agosto, al termine di una gara dominata. Partito dalla seconda posizione dietro a Bezzecchi, il fuoriclasse spagnolo balza subito in testa al primo giro, restando davanti fino al traguardo. Alle sue spalle, salgono sul podio il fratello Alex e Marco Bezzecchi. Quarto posto per Pedro Acosta, seguito da Jorge Martin e Fermin Aldeguer. Solo undicesimo Francesco Bagnaia.
Gara da dimenticare, invece, per Luca Marini, Fabio Di Giannantonio e Fabio Quartararo, tutti costretti al ritiro.
In classifica piloti MotoGp Martin resta al comando con 29 punti di vantaggio su Bezzecchi e 33 su Marc Marquez. Domani, alle 14, via al Gran Premio che chiuderà il weekend.
Ecco l'ordine di arrivo della sprint race di oggi ad aragon:
1. Marc Marquez (Ducati)
2. Alex Marquez (Ducati)
3. Marco Bezzecchi (Aprilia)
4. Pedro Acosta (KTM)
5. Jorge Martin (Aprilia)
6. Fermin Aldeguer (Ducati)
7. Diogo Moreira (Honda)
8. Raul Fernandez (Aprilia)
9. Johann Zarco (Honda)
10. Jack Miller (Yamaha)
11. Francesco Bagnaia (Ducati)
12. Alex Rins (Yamaha)
13. Toprak Razgatlioglu (Yamaha)
14. Enea Bastianini (KTM)
15. Brad Binder (KTM)
16. Joan Mir (Honda)
17. Pol Espargarò (KTM)
18. Franco Morbidelli (Ducati)
19. Lorenzo Savadori (Aprilia)
Rit. Fabio Quartararo (Yamaha)
Rit. Fabio Di Giannantonio (Ducati)
Rit. Luca Marini (Honda)
Ecco la classifica aggiornata del Motomondiale dopo la gara sprint di Aragon:
1. Jorge Martin — Aprilia — 245 punti
2. Marco Bezzecchi — Aprilia — 216 punti
3. Marc Marquez — Ducati — 212 punti
4. Ai Ogura — Aprilia — 203 punti
5. Fabio Di Giannantonio — Ducati — 199 punti
6. Raul Fernandez — Aprilia — 186 punti
7. Pedro Acosta — KTM — 169 punti
8. Francesco Bagnaia — Ducati — 143 punti
9. Alex Marquez — Ducati — 106 punti
10. Luca Marini — Honda — 86 punti
11. Fermin Aldeguer — Ducati — 80 punti
12. Enea Bastianini — KTM — 76 punti
13. Brad Binder — KTM — 72 punti
14. Diogo Moreira — Honda — 57 punti
15. Fabio Quartararo — Yamaha — 55 punti
16. Franco Morbidelli — Ducati — 53 punti
17. Johann Zarco — Honda — 35 punti
18. Joan Mir — Honda — 29 punti
19. Jack Miller — Yamaha — 23 punti
20. Alex Rins — Yamaha — 21 punti
21. Toprak Razgatlioglu — Yamaha — 14 punti
22. Maverick Viñales — KTM — 10 punti
23. Iker Lecuona — Ducati — 9 punti
24. Augusto Fernandez — Yamaha — 6 punti
25. Pol Espargarò — KTM — 3 punti
26. Cal Crutchlow — Honda — 0 punti
27. Jonas Folger — KTM — 0 punti
28. Michele Pirro — Ducati — 0 punti