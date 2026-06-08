(Adnkronos) - "Dopo Giulia 1 e Giulia 2, oggi presentiamo Giulia 2.5: una ulteriore innovazione che consentirà di utilizzare" il servizio "per conoscere meglio tutto il funzionamento amministrativo della città di Roma e rapportarsi con esso. Si tratta di un upgrade tecnologico che ci mette a livello massimo al mondo. Solamente una città al mondo ha una cosa comparabile ed è Dubai, anche se più orientata sulle imprese che sui cittadini, quindi diamo ancora una volta vogliamo fare da apripista in una innovazione la pubblica amministrazione". Lo ha detto il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, intervistato dal direttore dell'Adnkronos, Davide Desario, ad Adn Talks.

Continua il sindaco: "Quello dei rifiuti erano dei problemi più drammatici, c'erano i cumuli dei rifiuti per strada e quindi bisognava intervenire su due ambiti: uno l'efficientamento di Ama, cosa che è avvenuta nel senso che Ama adesso è un'azienda molto più efficiente di prima e quindi già lavora molto meglio e di questo si stanno vedendo i risultati, anche se per noi non è ancora sufficiente vogliamo fare meglio. Il secondo è legato al primo, perché consente di risparmiare risorse oltre che di inquinare di meno è di avere un'autosufficienza impiantistica, perché è una vergogna che noi spendiamo un sacco di soldi per mandare i nostri rifiuti in giro per il Lazio e per il mondo. E quindi stiamo facendo gli impianti del termovalorizzatore per la frazione indifferenziata che inizierà a trattare i primi rifiuti a settembre del 2029".

"Questo naturalmente ci darà due vantaggi: uno in termini di sicurezza degli sbocchi, perché noi nel frattempo - grazie alla certezza di avere il termolizzatore - abbiamo negoziato condizioni migliori che in passato. Avere un impianto nostro sul territorio ci aiuterà ad avere sicurezza degli sbocchi, ma anche ad avere un minor costo che si traduce un minor costo per i cittadini, oltre che un beneficio ambientale".

"poi a fianco al termovalorizzatore ci saranno anche gli altri impianti che si stanno concludendo, perché noi per riciclare la frazione organica stiamo realizzando uno degli impianti più ecologici che esistono perché trasforma la frazione organica in compost e in biocarburante biogas che quindi consentirà poi di alimentare i mezzi Ama. E poi gli impianti per il riciclo della plastica e della carta o il riciclo del vetro. Quindi noi andiamo verso una autosufficienza impiantistica che produce meno emissioni CO2, meno inquinamento, azzeramento delle discariche".