Fine settimana nel segno della musica, Michael League chiude trittico Dromos - Notizie

Il fine settimana targato Dromos propone una serie di concerti nell'Oristanese. Michael League chiude il 24 il suo trittico di concerti nella Cantina Silvio Carta di Baratili San Pietro. Il polistrumentista, compositore e produttore statunitense sarà affiancato dal batterista messicano Antonio Sánchez e il pianista israeliano Shai Maestro. Si parte alle 20:30 con un aperitivo di benvenuto.Dromos fa poi tappa, il 25 e il 26, a Tadasuni per la minirassegna "Isole d'altri mari". Il piccolo borgo sulla sponda occidentale del lago Omodeo accoglie due serate con una prima parte alle 19:30 in piazza Eleonora, con ingresso gratuito, dedicata a produzioni e musicisti sardi, e poi 22 al Parco Comunale con ospiti in arrivo "da altri mari".Il 25 alle 19,30 si apre con "Sighida", progetto nato lo scorso anno e fissato sulle tracce dell'omonimo album. Sul palco Mauro Palmas, liutista, compositore e ricercatore e Giacomo Vardeu, giovane organettista di Orosei. Un dialogo musicale che attraversa tradizione e modernità, intrecciando melodie sarde, suggestioni mediterranee e aperture verso repertori europei.Ospite d'eccezione un'altra icona della musica isolana tra memoria e futuro, tra radice e trasformazione, la cantante Elena Ledda.Dalle 22 riflettori puntati, al Parco Comunale, su Tigran Hamasyan, pianista e compositore armeno che coniuga virtuosismo, tensione ritmica e una visione compositiva fortemente identitaria. Il 26 in piazza Eleonora alle 19:30 Dromos propone due set. Il primo vedrà di scena Nicola Agus, polistrumentista e virtuoso delle launeddas che porta oltre i confini consueti anche attraverso l'utilizzo dell'elettronica e intrecciando linguaggi musicali e sonorità provenienti da mondi lontani. Nel secondo saranno protagonisti la cantante e interprete Carla Denule in trio con Samuele Desogus - voce e chitarra e Simone Desogus - percussioni.In scena un repertorio che...

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