Solanas, Preghiera e Apprensione per Michela Rubiu: La Donna sparata dal Marito è in Condizioni Gravissime - Veglia di Preghiera in Parrocchia

Solanas, Preghiera e Apprensione per Michela Rubiu: La Donna Ferita dal Marito è in Condizioni Gravissime

SOLANAS – La comunità di Solanas vive ore di profonda apprensione per le sorti di Michela Rubiu, la 47enne ferita gravemente alla testa dal marito, Alessandro Pintus. La donna è ricoverata al Brotzu di Cagliari in condizioni disperate. Tutta Solanas, frazione di Sinnai, si è svegliata con una notizia che ha seminato solo sconcerto e tristezza.

Apprensione e Preghiera

"Stamattina il piccolo centro delle vacanze si è svegliato con una notizia che ha gettato tutti nello sconcerto", raccontano i residenti. I familiari di Michela sono in attesa di notizie. La sindaca di Sinnai, Barbara Pusceddu, si è recata a far visita alla famiglia per portare la sua vicinanza.

La Parrocchia Madonna della Fiducia ha organizzato una veglia di preghiera per questa sera alle 21:30. "Come purtroppo avrete saputo, la nostra comunità è stata svegliata da una grave tragedia. Da cristiani affidiamo tutto alle mani di nostro Signore Gesù e di Maria. Oltre alle preghiere personali, vogliamo vivere un momento insieme di preghiera", si legge in un messaggio della parrocchia. È stato organizzato un rosario per Michela.

La Dinamica dei Fatti

Secondo la ricostruzione dei Carabinieri, Alessandro Pintus, 39 anni, regolare detentore di porto d'armi, ha sparato alla moglie alla testa a Solanas, per poi uccidere il fratello Andrea al Margine Rosso. Dopo i due episodi, si è costituito ai Carabinieri. I coniugi Pintus gestivano un bar a Solanas, dove erano conosciuti e stimati. La comunità è sotto shock per la violenza inaudita. La speranza è che Michela possa salvarsi. La veglia di questa sera sarà un momento di raccoglimento e di sostegno per la famiglia. Notizia in aggiornamento.