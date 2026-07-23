Sinnai, Rinviati gli Eventi a Solanas dopo la Tragedia: "Rispetto per le Vittime e le Famiglie"

Sinnai, Rinviati gli Eventi a Solanas dopo la Tragedia: "Rispetto per le Vittime e le Famiglie"

SOLANAS – L'Amministrazione comunale di Sinnai ha disposto il rinvio a data da destinarsi degli eventi programmati nella frazione costiera di Solanas per questo fine settimana. La decisione è stata presa in segno di rispetto verso le famiglie coinvolte nella tragedia di oggi e verso l'intera comunità.

Gli Eventi Rimandati

Tra gli appuntamenti rinviati figurano la "Serata Etno-Gastronomica" , prevista per sabato 25 luglio al Parco Madonna della Fiducia, e la "Serata di Giochi da Tavolo" . L'Amministrazione comunale ha comunicato che le nuove date saranno comunicate appena possibile.

Il Motivo del Rinvio

La decisione arriva a seguito dei gravissimi fatti verificatisi oggi tra Solanas e Quartu Sant'Elena. Un uomo di 39 anni, Alessandro Pintus, ha sparato al fratello e alla moglie, uccidendo il primo e ferendo gravemente la seconda. La comunità è sotto shock e il lutto ha sconvolto l'intera area.

Un Gesto di Rispetto

Il rinvio degli eventi è un gesto di rispetto e vicinanza verso le famiglie colpite e verso tutte le persone che vivono e frequentano Solanas. L'Amministrazione comunale invita i cittadini a partecipare alle future iniziative, che saranno riprogrammate con nuovi dettagli e date. La priorità, in questo momento, è il dolore e la solidarietà.