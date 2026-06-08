Al Policlinico dell'Aou di Cagliari è stato eseguito il primo intervento in Sardegna di ricostruzione articolare dell'anca con protesi custom (su misura) 3D e trapianto osseo in una revisione di una artroprotesi di rivestimento. Il paziente di 61 anni era affetto da una mobilizzazione di una protesi di rivestimento dell'anca dopo 10 anni, con formazione di uno "pseudotumor" nel bacino, una formazione benigna causata da una risposta anomala del sistema immunitario ai detriti che provoca riassorbimento dell'osso.
Il complesso intervento chirurgico, durato
quattro ore, è stato condotto e portato a termina con successo
dall'equipe di Ortopedia e Traumatologia dell'Aou di Cagliari,
diretta dal professor Antonio Capone. "Il paziente - spiega Capone
- è stato sottoposto ad un'operazione di revisione della protesi
con la ricostruzione del patrimonio osseo acetabolare e l'impianto
di protesi d'anca personalizzata, realizzata con tecnologia 3D.
Grazie all'impiego di tecnologie avanzate di
ricostruzione e stampa tridimensionale basandosi su tecniche di
analisi TC preoperatoria, che ha visto la collaborazione di tutte
le strutture organizzative e assistenziali dell'Aou di Cagliari per
l'acquisizione del tessuto osseo dalla Banca dell'Osso Nazionale
dell'Istituto Rizzoli e per la realizzazione di un impianto
acetabolare specifico che ha permesso di ripristinare la
funzionalità dell'anca". L'impianto personalizzato e il trapianto
di osso, hanno permesso al paziente di iniziare a muovere l'anca
subito dopo l'intervento e a camminare con l'assistenza già due
giorni dopo l'operazione grazie anche al lavoro integrato di
infermieri e fisioterapisti.
La ricostruzione articolare su misura
rappresenta un passo avanti nella chirurgia dell'anca, prosegue il
direttore di Ortopedia e Traumatologia, "ma sono da riservare ai
casi più complessi, visti i costi e i tempi di produzione elevati".
"Il paziente operato al Policlinico Duilio Casula - prosegue -
aveva avuto una...