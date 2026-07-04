Cresce in Gallura l'industria navale, nautica e aeronautica e Olbia si prefigura come il nuovo ecosistema universitario internazionale orientato alla ricerca, all'innovazione e al rapporto con il territorio con iscritti da tutto il mondo. Il piano di internazionalizzazione del territorio gallurese, promosso dalla Regione e attuato dal Cipnes, registra dati incoraggianti per quanto riguarda la formazione del capitale umano.
Il corso di laurea in Ingegneria navale
dell'università degli Studi di Cagliari, con sede a Olbia, giunto
al secondo anno, conta iscritti provenienti da diverse aree del
Continente, segnale rilevante che l'industria nautica e navale
italiana ha bisogno di nuove competenze tecniche e professionali e
Olbia si sta posizionando come sede formativa collegata a una
filiera industriale nazionale in forte evoluzione. Sempre a Olbia
il corso di laurea in Innovation and Management for Sustainable
Tourism dell'Università degli Studi di Sassari conferma da anni la
capacità della città di attrarre studenti da diverse parti del
mondo. Dal prossimo anno accademico è previsto inoltre l'avvio del
corso di laurea professionalizzante in Tecnologie Industriali,
Elettriche e Aeronautiche dell'Università degli Studi di Cagliari,
in coerenza con il rafforzamento della città come hub aeroportuale
e aeronautico.
Sempre dal prossimo anno accademico prenderà
forma l'attività del neonato Dipartimento di Innovazione
dell'Università degli Studi di Sassari. Nel polo olbiese è stato
avviato il corso di laurea magistrale in Ingegneria nautica di
UniCa. Gli investimenti in formazione portano a investimenti
significativi anche in termini di infrastrutture per studenti,
docenti e ricercatori, con l'avvio del progetto di alloggi
universitari presentato ieri.
Il Campus Cool & Young Residence sorgerà nel
parco del Geovillage, nella zona industriale di Olbia, tra via
Ghana e via Sierra Leone. Sarà un moderno complesso residenziale
articolato in tre edifici, con 232 camere singole e doppie...