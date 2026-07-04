In Gallura l'economia del mare traina l'alta formazione - Notizie

Cresce in Gallura l'industria navale, nautica e aeronautica e Olbia si prefigura come il nuovo ecosistema universitario internazionale orientato alla ricerca, all'innovazione e al rapporto con il territorio con iscritti da tutto il mondo. Il piano di internazionalizzazione del territorio gallurese, promosso dalla Regione e attuato dal Cipnes, registra dati incoraggianti per quanto riguarda la formazione del capitale umano.Il corso di laurea in Ingegneria navale dell'università degli Studi di Cagliari, con sede a Olbia, giunto al secondo anno, conta iscritti provenienti da diverse aree del Continente, segnale rilevante che l'industria nautica e navale italiana ha bisogno di nuove competenze tecniche e professionali e Olbia si sta posizionando come sede formativa collegata a una filiera industriale nazionale in forte evoluzione. Sempre a Olbia il corso di laurea in Innovation and Management for Sustainable Tourism dell'Università degli Studi di Sassari conferma da anni la capacità della città di attrarre studenti da diverse parti del mondo. Dal prossimo anno accademico è previsto inoltre l'avvio del corso di laurea professionalizzante in Tecnologie Industriali, Elettriche e Aeronautiche dell'Università degli Studi di Cagliari, in coerenza con il rafforzamento della città come hub aeroportuale e aeronautico.Sempre dal prossimo anno accademico prenderà forma l'attività del neonato Dipartimento di Innovazione dell'Università degli Studi di Sassari. Nel polo olbiese è stato avviato il corso di laurea magistrale in Ingegneria nautica di UniCa. Gli investimenti in formazione portano a investimenti significativi anche in termini di infrastrutture per studenti, docenti e ricercatori, con l'avvio del progetto di alloggi universitari presentato ieri.Il Campus Cool & Young Residence sorgerà nel parco del Geovillage, nella zona industriale di Olbia, tra via Ghana e via Sierra Leone. Sarà un moderno complesso residenziale articolato in tre edifici, con 232 camere singole e doppie...

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