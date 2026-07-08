(Adnkronos) - Un grosso incendio è scoppiato nei pressi di un deposito Bartolini di via Don Giovanni Minzoni a Milano oggi, mercoledì 8 luglio. La colonna di fumo è diventata visibile anche a diversi chilometri di distanza e ha avvolto diversi quartieri della città. Una parte del rogo, quella che ha avvolto il parcheggio dove erano posteggiati camion e container, è stata domata dai vigili del fuoco. Ha ripreso vigore l'incendio nella parte posteriore della struttura.

Ulteriori squadre dei vigili del fuoco giunte sul posto starebbero facendo fatica a entrare a causa di un cancello automatico non del tutto aperto e sono al lavoro per abbatterlo. Restano sconosciute le cause del rogo.

Le fiamme hanno avvolto uno dei due capannoni centrali del deposito e hanno colpito un'area molto vasta, tra cui il parcheggio dei mezzi, esplosi per il fuoco. Al momento non risulta coinvolta dal rogo la palazzina degli uffici e non risulterebbero persone coinvolte. L'incendio ha coinvolto circa 8 mila metri quadrati di superficie e diversi container collegati alle rampe. Alle squadre dei vigili del fuoco di Milano si sono unite quelle del comando di Monza per ulteriore supporto. L'obiettivo degli operatori è, oltre a quello di circoscrivere i numerosi focolai, anche di evitare che le fiamme colpiscano gli altri rimorchi collegati alle rampe. Sul luogo sono intervenuti anche 118, la polizia locale e i carabinieri, oltre alla protezione civile.

"Ci sono nubi di fumo molto alte e un odore fortissimo - riferisce un abitante della zona all'Adnkronos - È passata più di un'ora, la situazione è leggermente migliorata". Sui social, intanto, diversi utenti hanno condiviso foto e video dello spaventoso incendio.

Il comune di Milano "consiglia in via precauzionale di non sostare all'aperto e tenere le finestre chiuse nelle vicinanze dell'incendio" scoppiato in un deposito Bartolini di via don Giovanni Minzoni, nel quartiere Bovisa. L'Amministrazione comunale lo ha comunicato con un post sulla propria pagina Facebook.