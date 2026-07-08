(Adnkronos) - Un gigantesco incendio divora un capannone del corriere Bartolini a Milano. Le fiamme arrivano ai camion che esplodono. I vigili del fuoco intervengono mentre un'enorme nube nera di fumo avvolge la città.
(Adnkronos) - Un gigantesco incendio divora un capannone del corriere Bartolini a Milano. Le fiamme arrivano ai camion che esplodono. I vigili del fuoco intervengono mentre un'enorme nube nera di fumo avvolge la città.
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