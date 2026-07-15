Maracalagonis, Figlio di 53 anni Muore per un Malore, la Madre 72enne lo Scopre e Scompare Poco Dopo

Maracalagonis, Figlio di 53 Anni Muore per un Malore, la Madre 72enne lo Scopre e Scompare: Dramma in Famiglia

MARACALAGONIS – Il dramma si è consumato probabilmente ieri sera, in un'abitazione di Maracalagonis. Il primo a morire sarebbe stato il figlio 53enne, da tempo allettato. Poco dopo, la madre 72enne lo avrebbe scoperto senza vita e, a sua volta, sarebbe deceduta, forse a causa di un infarto.

La Scoperta e le Indagini

I due corpi senza vita sono stati trovati nella tarda mattinata di oggi in un'abitazione di via San Giovanni. Sul posto i medici del 118 e i Carabinieri della Compagnia di Quartu Sant'Elena. All'interno della casa, fra le stanze, nessuna traccia di violenza, nessuna traccia di sangue, nessuna arma. Non ci sono segni di scasso o di intrusione, il che esclude un'aggressione.

L'Ipotesi del Doppio Malore

Secondo la ricostruzione più probabile, il figlio, già in condizioni di salute precarie, sarebbe stato colto da un malore fatale. La madre, trovandolo privo di vita, potrebbe aver subito un trauma emotivo tale da causarle un arresto cardiaco o un infarto, morendo poco dopo. La dinamica del doppio decesso è ancora al vaglio degli inquirenti, che attendono il responso dell'autopsia per confermare l'ipotesi delle cause naturali.

La Comunità Sotto Shock

La tragedia ha sconvolto il quartiere di via San Giovanni e l'intera comunità di Maracalagonis. I vicini, che hanno dato l'allarme, sono sotto shock. Le autopsie, disposte dall'Autorità Giudiziaria, chiariranno le cause esatte dei decessi e faranno luce su una vicenda che appare sempre più come un drammatico susseguirsi di eventi fatali. Notizia in aggiornamento.