Festa Sarda dal 16 al 19 Luglio: Maialetto Arrosto, Musica Folk e Tradizioni a Solanas (Sinnai)

Solanas, Festa Sarda dal 16 al 19 Luglio: Tradizioni, Sapori e Musica in Piazza Madonna della Fiducia

SOLANAS – Dal 16 al 19 luglio 2026, la frazione di Solanas ospiterà la Festa Sarda, un evento dedicato alle tradizioni, ai sapori e alla cultura dell'Isola. Per quattro giornate, Piazza Madonna della Fiducia sarà il cuore di un'esperienza autentica, a ingresso gratuito, per residenti, turisti e visitatori.

Gastronomia Tipica e Specialità Locali

I visitatori potranno degustare il tradizionale maialetto arrosto e numerose altre specialità della cucina sarda, accompagnate da birre e prodotti del territorio.

Musica, Folklore e Artigianato

Sul palco si alterneranno esibizioni musicali, gruppi folk e momenti dedicati alle tradizioni popolari, con spettacoli e artigianato locale che offriranno uno spaccato della cultura sarda più autentica.

Organizzazione e Patrocini

L'iniziativa, organizzata da SardegnaEventiAps con la collaborazione della Pro Loco di Sinnai e il patrocinio del Comune di Sinnai, rappresenta un'occasione per valorizzare il patrimonio culturale ed enogastronomico della Sardegna.

Informazioni Utili

📍 Dove : Piazza Madonna della Fiducia – Solanas (Sinnai)

: Piazza Madonna della Fiducia – Solanas (Sinnai) 📅 Quando : 16, 17, 18 e 19 luglio

: 16, 17, 18 e 19 luglio 🎟️ Ingresso: gratuito

Un'opportunità per immergersi nel cuore della Sardegna, tra sapori autentici e tradizioni popolari.