A pochi mesi dal Challenger e dalla vittoria di Matteo Arnaldi (rilanciato dalla Sardegna sino alla semifinale del Roland Garros), Cagliari ancora capitale del tennis nazionale: dal 17 al 26 luglio i campi del Tc Cagliari ospiteranno i campionati italiani di seconda categoria. Subito dopo, il circolo di Monte Urpinu si affaccerà anche oltre confine con le qualificazioni del 2006 Tennis Europe cups by Dunlop (Summer cup) degli under 18 continentali in un raggruppamento che comprende Italia, Israele, Andorra, Grecia, Monaco, Polonia e Spagna.
Tutto questo in attesa del prossimo appuntamento
in primavera (ma i biglietti sono già in vendita) con l'edizione
2027 del Challenger 175. Ora arrivano i campionati che assegnano lo
scudetto del tennis maschile. E che lanciano ogni anno giocatori
che poi conquistano la ribalta nazionale e internazionale.
Ultimo esempio Gianluca Cadenasso, a maggio
semifinalista al Challenger, ma tre anni prima in campo a Monte
Urpinu proprio per i nazionali di seconda.
Sono settantotto gli iscritti per un montepremi
di tredicimila euro. È l'ottava volta di fila che il capoluogo
sardo ospita la manifestazione. A parte la Sardegna (25 giocatori),
la ragione più rappresentata è il Lazio con undici partecipanti.
Poi la Campania a quota 8, con tanti tennisti dei club napoletani,
insieme all'Emilia Romagna. Quindi cinque a testa per Toscana e
Lombardia. Ma ci sono tutti o quasi tutti: Sicilia, Piemonte,
Veneto, Puglia, Marche, Calabria.
Il siracusano Alessandro Ingarao è ancora una
volta l'uomo da battere: a Cagliari il re da quattro anni a questa
parte è sempre lui. Quest'anno deve stare attento soprattutto ad
Alessandro Ragazzi, trentenne ancora in forma che quattro anni fa
ha conquistato un titolo Itf in Egitto. Tra i favoriti Nicolas
Bianchi: l'italo argentino, sconfitto in finale nell'ultima...