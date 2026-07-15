Icadaveri di una donna di 86 anni e del figlio di 59 sono stati scoperti nella tarda mattinata in un'abitazione di Maracalagonis, nel Cagliaritano.

Sul posto sono intervenuti i medici del 118 e i carabinieri della compagnia di Quartu Sant'Elena.

Da quanto si apprende, sui corpi di mamma e figlio non sono stati trovati segni di violenza.

I carabinieri da un primo sopralluogo non hanno riscontrato elementi che possano ricondurre a una aggressione.

Nessun segno di intrusione o scasso.

L'ipotesi più avvalorata al momento è quella della morte naturale. A quanto pare, il 59enne avrebbe avuto un malore, non riuscendo a chiamare aiuto. La madre trovandolo privo di vita si sarebbe sentita a sua volta male. Si attende l'arrivo del medico legale che effettuerà l'esame sui corpi per chiarire le cause del decesso.