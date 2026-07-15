La Sardegna continua a bruciare: Da nord a sud in azione numerosi mezzi aerei e squadre di terra

Sardegna, Incendi: Terzo Giorno di Lotta alle Fiamme ad Aglientu. Bruciano 24 Ettari, Roghi da Nord a Sud

AGLIENTU – Per il terzo giorno consecutivo, i vigili del fuoco e il Corpo Forestale combattono contro le fiamme che minacciano le colline davanti alla spiaggia di Naracu Nieddu, ad Aglientu, in Gallura. Il sindaco ha stimato 24 ettari già bruciati, con parte della spiaggia e il parcheggio ancora interdetti.

Il Dispositivo Aereo

Per domare gli ultimi focolai, stamane è decollato un Canadair (dalla base di Olbia) insieme a un Superpuma (dalla base di Alà dei Sardi). Ieri si sono contati 12 roghi in tutta l'isola, otto dei quali hanno richiesto l'intervento dei mezzi aerei.

Carbonia: Quattro Fronti Aperti

Situazione seria anche a Carbonia, dove il Corpo Forestale sta operando su quattro distinti incendi. Il rogo più impegnativo è divampato in località Medau Piredda, dove sono stati impiegati due Canadair, due elicotteri (da Pula e Villasalto) e l'elicottero dell'Esercito Lima 12.

Giave e Ottana

Fiamme anche nelle campagne di Giave, in località Campu Giavesu, dove sono in azione due elicotteri (da Anela e Bosa). A Ottana, in località Sor Marzeddos, le operazioni sono coordinate dal Dos di Bolotana.

La Situazione

L'isola brucia da nord a sud, con una giornata impegnativa per le squadre a terra e i mezzi aerei. Il Corpo Forestale e i Vigili del Fuoco sono in massima allerta per contenere i danni e proteggere le aree abitate. La situazione è in costante evoluzione.