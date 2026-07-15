Sindaco rieletto mentre era ai domiciliari, in carcere a Nuoro dopo 8 violazioni - Notizie

Sono otto le violazioni delle prescrizioni contestate al sindaco di Ottana (Nuoro), Franco Saba, passato lunedì scorso dagli arresti domiciliari al carcere, nell'ambito del procedimento per tentata concussione in concorso in cui è indagato. Secondo quanto precisa il tribunale di Nuoro, l'amministratore non avrebbe rispettato gli obblighi impostigli dopo che la misura dei domiciliari era già stata aggravata. L'ordinanza che ne ha disposto il trasferimento a Badu 'e Carros, "non è fondata sulla nomina della nuova Giunta comunale", comunica il tribunale in una nota. Rieletto ai primi di giugno, infatti, Saba dai domiciliari aveva mandato subito una pec al municipio per nominare l'esecutivo ed evitare il commissariamento del Comune.L'inasprimento della misura, invece, segue conversazioni telefoniche, che sono state intercettate, e due presunti episodi di evasione, circostanze in cui Saba - secondo il quadro accusatorio - avrebbe incontrato persone non autorizzate per finalità riguardanti la vicenda per la quale è indagato: in particolare esponenti politici, un funzionario amministrativo, "un noto prelato ripetutamente contattato al telefono" e una persona offesa che era stata chiamata a rendere dichiarazioni nel procedimento.Nell'ambito dell'indagine a Saba vengono contestate "reiterate condotte di minaccia e pressione nei confronti di Enel" affinché fosse annullata l'assunzione di un lavoratore di Ottana, che aveva vinto una selezione, in modo da fare posto a un consigliere comunale. La società - sempre secondo l'accusa - si è opposta, ma le pressioni non sono cessate, neppure dopo la comunicazione dell'avvenuta assunzione del vincitore. Anzi, Enel avrebbe subito "iniziative intimidatorie, una delle quali consistita, secondo l'imputazione provvisoria, nel blocco di un convoglio stradale", secondo quanto precisa il tribunale di Nuoro in una nota diffusa per "assicurare, nell'interesse della collettività e nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità e correttezza dell'informazione istituzionale, che il contenuto...

Leggi tutto su Ansa Sardegna