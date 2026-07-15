Lebonski Park nell'ex ippodromo di Arzachena, evento inaugurale il 25 luglio - Notizie

Quello che fino a qualche anno fa era il galoppatoio comunale di Arzachena, in Sardegna, sarà come un grande luna park, con attrazioni pensate per i più piccoli e le famiglie, aree food con pietanze a base di prodotti tipici dell'isola e un'arena concerti da 20mila posti: un grande palco scoperto avrà come tetto il cielo stellato della Gallura e come scenario le rocce di questa parte di costa nord orientale sarda.Da settimane si lavora incessantemente e adesso mancano solo dieci giorni prima che i cancelli del Lebonski Park, il sogno di Sebastiano e Maurizio Pisciuttu, in arte Salmo, rapper e artista di Olbia, diventi realtà.Il prossimo 25 luglio sul palco salirà il padrone di casa con una line up in parte ancora da scoprire, ad eccezione del nome di Gabry Ponte già annunciato, e una serata fino alle 2 del mattino, in cui il pubblico potrà, prima e dopo il concerto, divertirsi e mangiare. L'ingresso al parco divertimenti, esclusivamente per questa giornata, sarà dalle 15, per far sì che famiglie e fan possano iniziare a divertirsi provando le attrazioni che i fratelli Pisciottu hanno deciso di portare ad Arzachena: un'area con dinosauri, omaggio al celebre film hollywoodiano Jurassic Park, una zona con i gonfiabili a ricordare i 'giochi senza frontiere', un'altra dedicate alle giostre 'old style' e poi ancora il campo da basket e l'area del paintball, insieme con gli stand di street food."Siamo abituati a fare le cose in fretta perché lavoriamo come il circo", ha affermato Sebastiano Pisciuttu, manager del Lebonski Park. "L'area concerti ospiterà 20 mila persone e la novità di quest'anno sarà la presenza di due tribune da mille posti ciascuna, una scelta che abbiamo fatto proprio per venire incontro alle...

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