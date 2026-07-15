Amazon vs Negozi Locali: Una cassa da 24 bottiglie di Birra Beck's a 12,50 Euro, la Concorrenza è "Impossibile"

Amazon vs Negozi Locali: Birra Beck's a 12,50 Euro, la Concorrenza è "Impossibile"

SARDEGNA – Il divario di prezzo tra le piattaforme online e i negozi tradizionali si fa sempre più incolmabile. Un esempio lampante arriva dal settore delle bevande: su Amazon , una cassa di birra Beck's da 24 bottiglie viene venduta a soli 12,50 euro (con l'opzione "Iscriviti e Risparmia"). Nei negozi tradizionali sotto casa, lo stesso prodotto costa almeno il doppio, tra i 25 e i 26 euro. Al bar, il prezzo di una singola bottiglietta supera mediamente i 3 euro.

Un Caso Simbolo

La differenza di prezzo è talmente marcata da rendere la concorrenza per i negozi locali "impossibile". Mentre il consumatore medio può acquistare una cassa di birra online a meno di 0,52 euro a bottiglia, nel punto vendita fisico la stessa spesa supera abbondantemente il doppio.

I Guadagni di Ricalco

Il margine di ricalco (il ricarico applicato dal commerciante) è un fattore chiave. Se il prezzo di acquisto per il dettagliante è già più alto, il ricarico finale rende il prodotto poco competitivo rispetto ai giganti dell'e-commerce. Il fenomeno è destinato a crescere, mettendo in difficoltà i piccoli commercianti, che non possono competere con le economie di scala e i modelli di vendita diretta di Amazon. Il confronto è emblematico del cambiamento delle abitudini di consumo e delle sfide che il commercio locale deve affrontare.

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