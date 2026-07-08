Selargius, Grosso Incendio tra la 554 e il Policlinico: Cinque Elicotteri e un Canadair in Azione

Selargius, Grosso Incendio tra la 554 e il Policlinico: Cinque Elicotteri e un Canadair in Azione

Un vasto incendio è divampato nella tarda mattinata di oggi tra la Statale 554 e il Policlinico, nelle campagne verso la SS 387. Le fiamme, partite dall’area di Santa Rosa, nel territorio di Selargius, si sono estese rapidamente fino a minacciare i confini di Monserrato, Serdiana e Donori. Per domare il rogo è stato necessario un imponente dispiegamento di mezzi aerei e terrestri.

Il Dispiegamento di Mezzi

La macchina dei soccorsi ha mobilitato:

5 elicotteri (due della flotta regionale, un SuperPuma, un elicottero militare e un ulteriore elicottero dell'Esercito)

(due della flotta regionale, un SuperPuma, un elicottero militare e un ulteriore elicottero dell'Esercito) un Canadair , partito da Olbia

, partito da Olbia squadre a terra dei Vigili del Fuoco del comando di Cagliari

Le Minacce e i Soccorsi

Le fiamme, spinte dal vento, hanno avanzato in varie direzioni, minacciando alcuni edifici. Un uomo è stato tratto in salvo dai Vigili del Fuoco. La colonna di fumo, densa e imponente, è rimasta visibile per molti chilometri. Il rogo è partito da sterpaglie, coinvolgendo poi alberi e rifiuti disseminati nell'area.

Le Conseguenze sulla Viabilità

L'incendio ha causato pesanti disagi alla circolazione:

SS 387 verso Dolianova e Soleminis : chiusa al traffico per diverso tempo

: chiusa al traffico per diverso tempo Metropolitana di superficie (tratta Settimo – San Gottardo): servizio sospeso fino a nuove comunicazioni da parte dell'Arst

Le operazioni di spegnimento sono proseguite per ore, fino al domamento del rogo. La situazione è ora in fase di monitoraggio per evitare eventuali riaccensioni.