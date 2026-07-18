(Adnkronos) - Gravissimo incidente oggi sulla statale tra Cagliari e Villasimius, con tre auto coinvolte. Il bilancio è di due morti. Sono 14 le persone che viaggiavano sui mezzi: una ha perso la vita sul posto, quattro sono state medicate sul posto e nove portate in ospedale. Per una di queste non c’è stato niente da fare ed è la seconda vittima. L’impatto alle porte della galleria Arcu Sa Porta al chilometro 14 della Statale 125 Var ha innescato un incendio che ha letteralmente distrutto le tre auto e si è propagato nella vegetazione circostante. Sono dovuti intervenire tre elicotteri e un Canadair per domare le fiamme. Sul posto i carabinieri, i vigili del fuoco e i tecnici dell’Anas.

Le due vittime dello scontro sono un 50enne originario di Roma e residente a Quartu, deceduto nell'impatto, e un 50enne di Settimo San Pietro (Ca), deceduto all'ospedale Santissima Trinità di Cagliari. Le altre vittime sono state soccorse da diverse ambulanze del 118 e ricoverate negli ospedali di Cagliari.