Qualche giorno fa era stato denunciato e poi arrestato per alcuni furti nei cantieri edili a Cagliari. Poi i carabinieri hanno scoperto che anche la bicicletta sulla quale aveva tentato di fuggire – dopo essere stato sorpreso a rubare materiali da costruzione – era stata rubata. Così ora un giovane disoccupato di Quartu Sant’Elena dovrà rispondere anche di ricettazione.

La bici – color verde militare, marchiata Decathlon – era identica a quella descritta da una signora cagliaritana di 33 anni in una recente denuncia per furto. La legittima proprietaria ha riconosciuto la bici sequestrata dai carabinieri e ha potuto recuperarla rapidamente.

La prima denuncia per furto riguardava la sparizione dei portafogli di alcuni muratori al lavoro in diversi cantieri, sempre nel quartiere La Palma.

In un’altra occasione invece i carabinieri – chiamati dal titolare dell’impresa – avevano sopreso il ladro in un cantiere nella stessa zona: stava riempiendo alcune buste di materiali edili. La breve fuga in sella alla bicicletta si era conclusa con l’arresto, nei pressi del ponte di via La Palma, all’ingresso del parco di Molentargius.

Venerdì, 12 gennaio 2024

