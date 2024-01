Marrubiu

Contratti a tempo determinato con possibilità di stabilizzazione

A Marrubiu un’impresa che si occupa di lavori edili e movimento terra è alla ricerca di tre profili professionali da inserire nel proprio organico.

Si offre per tutti e tre un contratto a tempo determinato ma con possibilità di stabilizzazione.

La prima offerta è per un conduttore di macchinari per movimento terra con esperienza nell’uso dell’escavatore e della pala meccanica. È preferibile il possesso della patente C. L’annuncio completo qui .

La seconda possibilità d’impiego è per un manovale edile. Il candidato dovrà assistere e affiancare il muratore, svolgendo le seguenti mansioni: preparare e rendere agibile il luogo di lavoro e il cantiere e tenerlo sgombro; gestire, spostare e organizzare le attrezzature e i materiali; porgere materiali e attrezzature al muratore; preparare i materiali da costruzione come il cemento e la calce utilizzando le attrezzature del mestiere; aiutare il muratore nei piccoli lavori. Non è essenziale esperienza pregressa nella mansione. L’annuncio completo qui .

Infine, la terza e ultima offerta di lavoro è rivolta a un muratore esperto in lavori di realizzazione, ristrutturazione, recupero edile e con competenze in lavori di carpenteria. Il candidato deve essere in grado di svolgere in autonomia le diverse mansioni. Si richiede un’esperienza di almeno due anni. L’annuncio completo qui .

L’obiettivo dell’impresa è quello di giungere a un inserimento stabile in organico, per cui al termine del periodo a tempo determinato e a seguito di valutazione positiva da entrambe le parti si potrà procedere alla trasformazione del contratto a tempo indeterminato.

Fino al 15 febbraio si potrà inviare la propria candidatura attraverso l’area riservata del portale di Sardegna Lavoro, seguendo le modalità illustrate in questa pagina .

Sabato, 13 gennaio 2024