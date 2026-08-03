Buddusò, Recuperato Sughero Rubato per 227mila Euro: Plance Nascoste in un Capannone. Un Arresto per Furto Aggravato

Buddusò, Recuperato Sughero Rubato per 227mila Euro: Plance Nascoste in un Capannone

BUDDUSÒ – Un'operazione congiunta dei Carabinieri delle Stazioni di Alà dei Sardi e Buddusò ha portato al sequestro di un ingente quantitativo di sughero rubato dai terreni comunali. Il materiale, oltre 3.970 plance, era occultato in un capannone e in un cortile alla periferia di Buddusò. Il valore stimato del bottino è di circa 227.000 euro.

La Scoperta e il Recupero

I militari, nel corso di un mirato servizio di controllo del territorio, hanno effettuato verifiche presso un fondo agricolo. Durante le ricerche, hanno individuato le plance di sughero, quasi tutte marchiate con vernice rossa e il logo "C.B.". Questo dettaglio, unito alle modalità di occultamento, ha insospettito i Carabinieri. Gli accertamenti hanno confermato la provenienza illecita del materiale, rubato in massima parte dai terreni comunali della Regione "Su Campu".

Il Deferimento e il Valore del Sughero

Il proprietario del fondo è stato deferito in stato di libertà per furto aggravato. Il sughero rappresenta una delle risorse economiche più preziose della zona, con un valore di mercato che ha raggiunto cifre molto elevate. L'operazione dimostra l'attenzione dell'Arma nel contrastare i furti di sughero, un fenomeno particolarmente diffuso in molte aree della Sardegna.

Il recupero delle plance restituisce al patrimonio comunale un bene di notevole valore. La tempestività dell'intervento dei Carabinieri ha evitato che il materiale venisse immesso nel mercato illegale. La collaborazione tra le Stazioni di Alà dei Sardi e Buddusò è stata fondamentale per il successo dell'operazione. La lotta ai furti di sughero è una priorità per le forze dell'ordine, che continueranno a vigilare per proteggere le risorse del territorio.