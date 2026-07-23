Una donna di 48 anni ferita gravemente a colpi di pistola e un uomo di 43 anni freddato poco dopo.

È accaduto all'alba di oggi nel Cagliaritano al termine di una discussione nel litorale. In caserma c'è già un sospettato sentito dal pm di turno e dai carabinieri: si tratta del fratello della vittima che ha anche sparato alla propria moglie.

Dopo il tentato femminicidio a Solanas, l'assassino si sarebbe spostato in via Asfodelo a Quartu dove ha incontrato il fratello di 43 anni, uccidendolo con un colpo di pistola al torace e poi fuggendo a bordo della sua auto. Quindi si è presentato in caserma spontaneamente dichiarando di aver appena sparato alla moglie e al proprio fratello.

Al momento non si conosce il movente dei due fatti di sangue e nemmeno come i due episodi siano collegati. Sia a Solanas che a Quartu sono presenti i militari del Nucleo Operativo e della Sezione Rilievi del Nucleo investigativo che stanno conducendo approfonditi accertamenti tecnici e i rilievi per ricostruire con esattezza ogni fase della tragica vicenda.