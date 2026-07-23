Due nuove mostre da sabato 25 luglio allo Spazio Search, Sede espositiva archivio storico comunale di Cagliari. I due percorsi, differenti, sono accomunati dal tema della memoria, della trasformazione e dell'identità: "Cagliari: racconti di luoghi scomparsi.
Suggestioni dal Fondo Lepori", è visitabile fino
al 30 ottobre; "Oltre l'Infinito", mostra dello scultore Roberto
Ziranu, resterà aperta fino al 6 settembre.
La personale di Ziranu, maestro artigiano e
scultore di Orani, tra i più autorevoli interpreti della
lavorazione artistica del ferro in Sardegna, presenta una selezione
di opere in cui sono protagoniste le ali - gabbiani, uccelli
migratori e creature immaginate - e le code, ispirate ai grandi
cetacei, forme essenziali che evocano il volo, il mare e
l'orizzonte. Le superfici metalliche, ottenute senza pigmenti ma
attraverso controllati processi di ossidazione, restituiscono
sfumature naturali che cambiano continuamente con la luce, mentre
le basi in legno modellato dall'acqua rafforzano il dialogo tra
ferro, terra e mare.
Il risultato è un percorso poetico in cui
tecnica artigianale e ricerca contemporanea si fondono in una
riflessione sul viaggio, sulla natura e sull'infinito.
La seconda esposizione propone un viaggio nella
Cagliari che non c'è più, tra fotografie d'epoca, racconti e luoghi
scomparsi che rivivono attraverso la memoria. Curata da Orientare
srl, gestore del Search, e realizzata con il patrocinio del Comune
di Cagliari e la collaborazione dell'Archivio storico comunale e
della Biblioteca comunale generale e di Studi sardi della Mem, la
mostra invita a riscoprire il volto perduto della città attraverso
una mappa emotiva costruita con una selezione di fotografie
provenienti dal prestigioso Fondo Lepori, raccolta di oltre 1300
foto storiche.
La scelta espositiva si concentra sulle grandi
trasformazioni urbane tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del
Novecento, quando Cagliari abbatté...