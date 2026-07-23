Solanas e Margine Rosso, Alba di Sangue: 39enne Spara alla Moglie e Uccide il Fratello. La Donna Gravissima, L'Uomo si Costituisce

Solanas e Margine Rosso, Alba di Sangue: 39enne Spara alla Moglie e Uccide il Fratello

SOLANAS / QUARTU SANT'ELENA – Un'ora di sangue e follia ha sconvolto il litorale quartese. Un uomo di 39 anni, regolare detentore di porto d'armi, ha ferito gravemente la moglie a Solanas e ucciso il fratello al Margine Rosso, per poi costituirsi ai Carabinieri. L'allarme è scattato intorno alle 5:45, quando il 118 ha segnalato una donna di 48 anni ferita alla testa in un'abitazione di Solanas.

La Dinamica dei Fatti

Secondo una prima ricostruzione, la donna è stata raggiunta alla testa da un colpo di pistola, esploso dal 39enne, che si è poi dato alla fuga a bordo di un'auto. Poco dopo, alle 6:10, una seconda segnalazione ha richiesto l'intervento in via Asfodelo al Margine Rosso, dove un uomo di 43 anni è stato colpito a morte al torace.

La Svolta: L'Uomo si Costituisce

Alle 6:15, il 39enne, cagliaritano, si è presentato spontaneamente in caserma, dichiarando di aver appena sparato alla moglie e al fratello. Ha ammesso di essere il responsabile della sparatoria, riconducibile a contrasti familiari. L'uomo, regolare detentore di porto d'armi, è stato posto in sicurezza e messo a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.

Il Fratello e la Moglie

Il fratello del 39enne, 43 anni, è rimasto ucciso sul colpo. La moglie del 39enne, 48 anni, è stata soccorsa e trasportata d'urgenza in ospedale in condizioni critiche. Ore di apprensione a Solanas, dove la donna, titolare di un'attività commerciale, è molto conosciuta e stimata. La notizia si è subito diffusa, gettando nello sconforto la comunità.

Le Indagini

I Carabinieri del Nucleo Operativo e della Sezione Rilievi del Nucleo Investigativo sono al lavoro sui luoghi dei delitti per ricostruire la dinamica. La comunità è sotto shock. La speranza è che la donna possa salvarsi. Il movente della tragedia è al vaglio degli inquirenti. Notizia in aggiornamento.