(Adnkronos) - C'era un tempo in cui Antonello Venditti faceva il consulente di coppia a Mara Venier. Il cantautore romano ospite oggi, domenica 24 maggio, a Domenica In ha raccontato quando 'valutava' se gli uomini che facevano la corte alla conduttrice fossero dei buoni pretendenti.

Tutto è cominciato dopo un filmato mandato in onda che ricordava la loro amicizia, nata diversi anni fa: "Siamo una bella coppia. Noi siamo la dimostrazione che esiste l'amicizia tra uomo e donna", ha detto Mara Venier. "Io e te ne abbiamo già combinate parecchie insieme", l'ha poi punzecchiata il cantautore.

Venditti stava per raccontare un aneddoto quando è stato interrotto dalla padrona di casa: "Non mi far preoccupare. Si può raccontare Antonello?", ha chiesto.

Poi, Venditti ha spiegato: "Io ero il suo consulente di coppia. C'è stato un periodo in cui, conoscendo gli uomini, sapevo valutarli e capire se fossero adatti a lei. Io ne ho fatti secchi parecchi", ha esordito il cantautore tra le risate del pubblico.

"Lei li portava da me - ha spiegato ancora - e io facevo pelo e il contropelo". Poi, Venditti ha raccontato un caso specifico: "C'è stato una volta un suo pretendente, è andato in bagno molto lontano... e poi si è trovato fuori dalla porta", ha detto tra le risate. Infine, la commozione di Venier: "Io ancora oggi ti devo dire grazie per tutto e per quello che ci siamo detti in camerino", ha detto, senza entrare nei dettagli.