Ci sono anche un Canadair e un Super Puma tra i velivoli che stanno operando per spegnere il vasto incendio divampato a metà mattina nel territorio di Selargius (Città metropolitana di Cagliari), non lontano dalla statale 554, all'altezza del ponte strallato che conduce alla cittadella universitaria e al policlinico dell'Aou.



Il Corpo Forestale sta intervenendo coi mezzi a terra e con il supporto di altri due elicotteri provenienti dalle basi operative di Pula e Villasalto il località "Baccu Lau".