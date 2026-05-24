America's Cup: Luna Rossa si aggiudica i preliminari, ora rotta su Napoli - Notizie

CAGLIARI, 24 MAG - Due giorni di gloria per i giovani. Ma al momento della verità, Luna Rossa vince con le sue stelle, quelle che tutti aspettavano: Peter Burling, Ruggero Tita, Vittorio Bissaro e Umberto Molineris. Sono loro a trionfare in rimonta a Cagliari nelle prime gare preliminari della Louis Vuitton 38/a America's Cup, che si riproporranno dal 24 al 27 settembre a Napoli, e soprattutto della grande sfida del 2027 nelle acque del Golfo partenopeo. Decisivo il match race contro l'avversario da battere, New Zealand. E Burling, il timoniere scalzo, i suoi ex compagni li ha subito battuti. Un messaggio direttamente dal campo di regata al defender Emirates Team New Zealand nella classe Ac75, ribadito anche oggi da Max Sirena in conferenza stampa: Luna Rossa vuole la Coppa America in Italia.E se dovesse accadere chissà se la sfida non si possa giocare proprio 'in casa' del team Prada, a Cagliari.Eppure Luna Rossa principal, con i suoi big a bordo, era a rischio, terza dopo le prime due giornate nel Golfo degli Angeli. Ma all'ultima ha ribaltato tutto. Con un secondo posto e un primo nelle sfide del pomeriggio ha conquistato l'accesso al match race. E poi nella finalissima il capolavoro. New Zealand tradito al via da una partenza anticipata. E la penalità ha consentito a Luna Rossa di scappare subito lontano e di costringere gli avversari a inseguire. Imprendibile. E l'arrivo in solitudine al traguardo.Peccato solo per la 'piccola' Luna Rossa, quella dei giovani e delle donne. Non un peccato, ma due. Di gioventù. Erano al comando della classifica, vera e propria rivelazione della grande sfida. Ma sono stati squalificati alla prima regata anche loro per una partenza anticipata. Poi non hanno sentito, sembra per...

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