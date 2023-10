Via i rifiuti e poi straccio e scopa: i giovani della Consulta di Cabras tirano a lucido piazza Stagno

Cabras

Tanta soddisfazione per il risultato della giornata ecologica organizzata in collaborazione con l’amministrazione comunale

Tanta fatica, ma anche grande soddisfazione. Questa mattina a Cabras i giovani della Consulta del paese, armati di buste e guanti hanno dapprima raccolto i rifiuti presenti in prossimità della piazza Stagno, per poi dedicarsi alla pulizia degli arredi urbani, panchine e fioriere, che a partire da oggi e a seguire nelle prossime settimane, verranno anche ripitturate.

La giornata ecologica organizzata in collaborazione con l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Andrea Abis è stata un successo.

“Per noi è una giornata importante, perché dopo la mostra fotografica organizzata in occasione del Festival della bottarga si tratta del nostro secondo evento, che ha un grande significato perché ci coinvolge come gruppo. La piazza Stagno oltre a essere un punto cardine del paese è anche la sede principale dei nostri prossimi eventi. Oggi abbiamo iniziato con la pulizia e raccolta rifiuti, procederemo con la tinteggiatura di tutti gli arredi urbani presenti nella piazza e contribuiremo all’opera di riqualificazione già in atto con la cura delle aiuole e il riposizionamento dei cestini per i rifiuti”, ha affermato Michela Serra, vicepresidente della Consulta Giovani.

“Abbiamo accolto con grande favore la proposta dei ragazzi. Si tratta di giovani propositivi e determinati che sono riusciti a coinvolgere varie fasce di età, comprese le famiglie. Appoggiamo i loro progetti perché crediamo nel valore dell’impegno civico da parte delle nuove generazioni” ha affermato la Consigliera comunale Paola Deiala, che ha coordinato i ragazzi per questa iniziativa.

Soddisfatto anche l’assessore all’Ambiente e Decoro urbano Carlo Carta: “Si tratta di un progetto proposto dai giovani, pertanto assume un valore ancora più ampio, che supera lo stigma secondo cui i ragazzi non hanno rispetto per il bene pubblico. Saranno d’esempio per tanti, il nostro intento è quello di curare il patrimonio pubblico e valorizzare i giovani”.

Le giornate ecologiche avranno una calendarizzazione che verrà comunicata a tutti i cittadini, affinché possano partecipare in tanti e contribuire al mantenimento del decoro urbano.