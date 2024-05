Cronaca Indagini per chiarire se provengano da un'area archeologica

Le pietre sequestrate a Olbia

Olbia

Indagini per chiarire se provengano da un’area archeologica

C’è il sospetto che siano state raccolte in un’area archeologica a Fordongianus alcune delle pietre sequestrate stamane nel porto di Olbia – Isola bianca a una coppia di turisti toscani, in partenza con il traghetto per Livorno.

I turisti sono stati fermati dagli addetti alla sicurezza dell’Autorità di Sistema portuale del mare di Sardegna, che controllando il bagagliaio della loro auto hanno trovato una ventina di grossi sassi. Data la conformazione, si pensa che alcune pietre possono provenire da siti di particolare interesse.

Non si sa che cosa abbiano raccontato i proprietari dell’auto dopo i controlli. Il sequestro è stato segnalata alla sezione operativa territoriale dell’Agenzia delle dogane per le indagini e gli opportuni accertamenti sulla reale provenienza delle pietre.

Quello di oggi è il secondo caso di furto sventato nel