Marrubiu

Sabato anche l’inaugurazione di una panchina e un convegno

Una panchina e una camminata nel segno del colore viola a Marrubiu per sensibilizzare sulla fibromialgia, un disturbo cronico e invalidante che colpisce circa 2 milioni di persone in tutta Italia, per il quale è stata istituita una Giornata mondiale, il 12 maggio. Sabato alle 15,30 partirà la passeggiata solidale: punto di ritrovo in piazza Manzoni per la registrazione dei partecipanti. Proprio nella piazza sarà inaugurata la panchina viola.

“Chi si iscrive riceverà una maglietta, uno zainetto e una bottiglietta d’acqua da utilizzare durante la camminata”, ha spiegato Luca Corrias, sindaco di Marrubiu, che insieme all’Auser e con il supporto del Comitato Fibromialgici Uniti organizza l’iniziativa. Tutto ciò che si incasserà con la manifestazione sarà destinato a sostenere le attività del CFU Italia.

Il percorso toccherà via Trento, via Roma, piazza Roma, via Sardegna, via Napoli, via Toscana, il sottopassaggio della strada della Bonifica, viale Matteotti, via Pietro Nenni, via Tirso, via Piave e via Gramsci.

La camminata si concluderà con un convegno nella palestra delle ex scuole medie di via Gramsci. Oltre agli amministratori comunali interverrà la referente regionale di CFU Italia,