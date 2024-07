Variazioni d'orario negli Ascot dell'Oristanese

Gli Ambulatori straordinari di comunità territoriali (Ascot) vedono una serie di variazioni orarie a partire da questa settimana. Questi cambiamenti sono destinati a migliorare la copertura dei servizi sanitari per i cittadini privi di un medico di famiglia, garantendo accesso a prestazioni essenziali come prescrizioni mediche, visite urgenti e rinnovo di piani terapeutici. Ad Arborea, l’ambulatorio situato in via Romagna introduce un nuovo turno il lunedì, che sarà operativo il 5, 19, 26 agosto. Gli orari per i primi due lunedì sono dalle 13:30 alle 18:30, mentre l’ultimo lunedì del mese l’orario sarà anticipato di un’ora, dalle 12:30 alle 17:30. Questi nuovi turni si aggiungono agli attuali appuntamenti del martedì dalle 14 alle 19 e del mercoledì dalle 8 alle 13 nella sede di via De Gasperi. A Baratili San Pietro, l’Ascot di via Dante Alighieri manterrà i suoi turni del venerdì per tutto il mese di agosto dalle 8.30 alle 12.30. Questo ambulatorio serve non solo i residenti di Baratili, ma anche quelli di Cabras, Nurachi e Riola

Leggi tutto su Fonte: Il Giornale di Oristano

