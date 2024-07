Oristano, al via la disinfestazione a Torre Grande

La Provincia di Oristano ha programmato un intervento di disinfestazione contro le zanzare nella Borgata di Torre Grande, previsto per giovedì 1 agosto. L’operazione avrà inizio alle ore 05:00 e si concluderà intorno alle 06:30. Durante il periodo dell’intervento, che durerà dalle 5 alle 6:30, i cittadini sono tenuti a seguire alcune importanti disposizioni per garantire l’efficacia del trattamento e la sicurezza collettiva. È assolutamente vietata la circolazione all’interno delle aree interessate durante l’erogazione dell’insetticida. È inoltre consigliato mantenere chiuse porte e finestre, proteggere eventuali animali domestici e evitare di stendere panni o esporre oggetti utilizzabili da bambini e adulti. Inoltre, si raccomanda di non consumare frutta e ortaggi che potrebbero essere stati contaminati durante il trattamento per un periodo minimo di sei giorni. Qualora si verifichi traffico veicolare o pedonale nelle zone interessate, il trattamento verrà temporaneamente sospeso per garantire la sicurezza e l’efficacia dell’operazione. La Provincia di Oristano invita tutti i residenti a collaborare per assicurare il buon esito della disinfestazione e a rispettare le disposizioni fornite.

Leggi tutto su Fonte: Il Giornale di Oristano

Sarda News - Notizie in Sardegna

E' un blog di informazione che include un Aggregatore di articoli dalle principali fonti in informazione in Sardegna

Per il contenuto integrale si rimanda alla fonte proprietaria dei diritti sempre indicata a fine articolo (in caso di feed rss esterno)

Per proporre i tuoi feed o un contenuto originale, scrivici a info@sardanews.it

Per tutti gli aggiornamenti seguici su TELEGRAM

o su Facebook https://www.facebook.com/sardanotizie