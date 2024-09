Oristano, l'estate si chiude con lo sport nel centro: l'iniziativa

Ultimo appuntamento dell’estate in centro città del Centro Commerciale Naturale Centro Città Oristano che chiude la stagione con lo “Sport in centro città”, manifestazione che coinvolge le realtà sportive cittadine inserita nel calendario del Settembre oristanese. Sabato 28 settembre il centro storico si trasformerà ancora una volta in una grande isola pedonale (saranno chiuse al traffico le vie Figoli, Mazzini e Tirso) per ospitare le associazioni sportive aderenti che hanno colto con entusiasmo la proposta del CCN. Gncb Italia, Studios Wellness, Asd Lions FIt Club, Asd Tennis Club 70, Asd Cali Gym Academy, Freetime Asd, Speleo Club Oristano, Us Oristanese Calcio, Cross Fit Costa Ovest, Asd Kinetica, Gym Gate h23, Asd Zestos Climbing, Sinis Golf Club, Aia Oristano, Scuola Milene, Artist Project, Asd Judo Club Shindo Ryu Oristano, Asd Rugby Oristano, Ad Oristano scacchi, Circolo scherma Oristano, Asd Centro Studio Danza, Scuola Arabesque, Cross Fit Shardana, Asd Tennis Tavolo, Veliamoci, Asd Lobsters Sardinia Inline, S. al S. Dance Academy, Flamenco Oristano, Arrasta Asd, U.S. Folgore, Nuovo Basket Asd Oristano, C.B. Oristano, Shardana

