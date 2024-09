Ascot, cambiano gli orari ad Arborea, Ghilarza e Narbolia

Per la settimana dal 23 al 28 settembre, sono stati aggiornati i turni di apertura degli Ascot, gli ambulatori straordinari di comunità territoriali. Gli orari e le modalità di apertura variano in base alle esigenze del territorio e alla disponibilità degli operatori. Il turno dell’ambulatorio straordinario di comunità (Ascot) di via Romagna, inizialmente previsto per venerdì 27 settembre, subirà una modifica. L’apertura sarà posticipata a sabato 28 settembre, dalle ore 8 alle 13. I cittadini sono invitati a prendere nota del cambiamento per organizzare al meglio eventuali visite. L’Ascot di Ghilarza, situato in corso Umberto 176, conferma le sue aperture settimanali, con un programma che copre quattro giorni. Sarà possibile accedere all’ambulatorio lunedì 23 settembre, dalle 14 alle 19; mercoledì 25, dalle 15 alle 20.00; giovedì 26, dalle 14.00 alle 19.00 e venerdì 27, dalle 15.00 alle 20.00. Il servizio è riservato ai residenti dei comuni di Ghilarza, Abbasanta, Aidomaggiore, Norbello e Sedilo. L’Ascot di Narbolia, in via Principe Amedeo 1, sarà operativo mercoledì 25

Leggi tutto su Fonte: Il Giornale di Oristano

Sarda News - Notizie in Sardegna

E' un blog di informazione che include un Aggregatore di articoli dalle principali fonti in informazione in Sardegna

Per il contenuto integrale si rimanda alla fonte proprietaria dei diritti sempre indicata a fine articolo (in caso di feed rss esterno)

Per proporre i tuoi feed o un contenuto originale, scrivici a info@sardanews.it

Per tutti gli aggiornamenti seguici su TELEGRAM

o su Facebook https://www.facebook.com/sardanotizie