Lutto nella Chiesa di Oristano, addio a suor Grazia Maria Salaris

La comunità religiosa di Negrar e quella di Simaxis si stringono nel dolore per la scomparsa di suor Grazia Maria Salaris, al secolo Vitalia. Suor Grazia Maria è venuta a mancare all’età di 88 anni, lasciando un caro ricordo tra i suoi cari e le consorelle della Congregazione di Gesù Buon Pastore. Il triste annuncio è stato dato dalle cognate Carmina e Vitalia, insieme a tutti i nipoti, pronipoti e le suore della Congregazione, tra cui suor Cesarina e suor Anna. A loro va il ringraziamento più sentito da parte della famiglia per il costante supporto e la vicinanza dimostrati in questo difficile momento. La sua vita di dedizione religiosa e di servizio verso gli altri ha lasciato un segno indelebile in quanti l’hanno conosciuta e amata. I funerali di suor Grazia Maria si terranno questo pomeriggio, con la celebrazione della Santa Messa nella chiesa di San Simmaco Papa a Simaxis, alle ore 16:30. Sarà un momento di raccoglimento e preghiera per ricordare una figura che ha dedicato la

