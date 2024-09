Marrubiu, i contenitori per gli abiti usati trasferiti all'ecocentro

A Marrubiu, i contenitori destinati alla raccolta degli abiti usati sono stati trasferiti all’interno dell’ecocentro comunale. La decisione è stata resa nota dal sindaco Luca Corrias, che ha sottolineato come la nuova disposizione sia parte di un piano volto a migliorare la gestione dei rifiuti e a incentivare il corretto smaltimento di materiali riciclabili. I cittadini potranno ora conferire i propri abiti dismessi durante i consueti giorni e orari di apertura dell’ecocentro. Semplificando così il processo di donazione e contribuendo alla riduzione dei rifiuti tessili dispersi nell’ambiente. Questa misura, inoltre, si inserisce in una più ampia strategia di potenziamento dei servizi ambientali sul territorio, finalizzata a migliorare l’efficienza del sistema di raccolta differenziata. Il trasferimento dei contenitori all’interno della struttura comunale risponde anche all’esigenza di garantire maggiore sicurezza e controllo. In tal modo si prevengono eventuali atti vandalici o conferimenti inappropriati, fenomeni che in passato avevano creato qualche problema. L’amministrazione comunale invita tutti i residenti a sfruttare questa opportunità per contribuire attivamente alla salvaguardia dell’ambiente, promuovendo il riciclo e

Leggi tutto su Fonte: Il Giornale di Oristano

Sarda News - Notizie in Sardegna

E' un blog di informazione che include un Aggregatore di articoli dalle principali fonti in informazione in Sardegna

Per il contenuto integrale si rimanda alla fonte proprietaria dei diritti sempre indicata a fine articolo (in caso di feed rss esterno)

Per proporre i tuoi feed o un contenuto originale, scrivici a info@sardanews.it

Per tutti gli aggiornamenti seguici su TELEGRAM

o su Facebook https://www.facebook.com/sardanotizie