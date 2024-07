addio a suor Maria Itria Orro

Un nuovo lutto ha colpito l’arcidiocesi di Oristano con la scomparsa di suor Maria Itria Orro, appartenente all’ordine delle Figlie di San Giuseppe. La triste notizia è stata annunciata dalla superiora generale e dalle consorelle, che affidano la religiosa alle preghiere di quanti l’hanno conosciuta e amata. La Santa Messa esequiale in ricordo di suor Maria Itria sarà celebrata domani, martedì 30 luglio, nel Centro di Spiritualità “Nostra Signora del Rimedio” a Donigala Fenughedu, alle ore 16. La morte di suor Maria Itria giunge a breve distanza da un altro doloroso evento per l’arcidiocesi. Lo scorso 16 luglio, infatti, si è spento nella sua casa monsignor Carlo Pisu, dopo una lunga malattia. Monsignor Pisu era una figura di spicco nella comunità ecclesiastica di Oristano e la sua scomparsa ha lasciato un vuoto profondo. A inizio febbraio, un’altra grave perdita aveva colpito l’ordine delle Figlie di San Giuseppe con la morte di suor Maria Aurora Tocco. Anche lei, come suor Maria Itria, aveva dedicato la sua esistenza al servizio religioso.

Leggi tutto su Fonte: Il Giornale di Oristano

Sarda News - Notizie in Sardegna

E' un blog di informazione che include un Aggregatore di articoli dalle principali fonti in informazione in Sardegna

Per il contenuto integrale si rimanda alla fonte proprietaria dei diritti sempre indicata a fine articolo (in caso di feed rss esterno)

Per proporre i tuoi feed o un contenuto originale, scrivici a info@sardanews.it

Per tutti gli aggiornamenti seguici su TELEGRAM

o su Facebook https://www.facebook.com/sardanotizie