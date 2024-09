Tentato omicidio a Siliqua, il figlio minore accoltella il padre: è grave

Un tentato omicidio si è verificato lunedì sera a Siliqua, dove un uomo di 40 anni si trova in gravi condizioni dopo essere stato accoltellato dal figlio minorenne. L’accoltellamento sarebbe avvenuto al culmine di una discussione tra padre e figlio, le cui dinamiche esatte sono ancora oggetto di indagine da parte dei carabinieri. L’episodio si è verificato intorno alle 20, quando le urla e i rumori provenienti dall’abitazione hanno allertato i vicini, che hanno prontamente contattato i servizi di emergenza. Sul posto è intervenuta un’ambulanza del 118-Areus, che ha trasportato il 40enne in codice rosso all’ospedale Brotzu di Cagliari, dove attualmente si trova in prognosi riservata. Le sue condizioni sono critiche e il personale medico sta facendo tutto il possibile per stabilizzarlo. Immediatamente dopo l’accaduto, sono arrivati anche i militari della stazione dei carabinieri di Siliqua, che hanno avviato le indagini per ricostruire l’accaduto. Gli inquirenti stanno ascoltando i testimoni e cercando di comprendere le motivazioni che hanno portato a questo tragico epilogo. L’episodio ha suscitato una profonda preoccupazione

Leggi tutto su Fonte: Il Giornale di Oristano

Sarda News - Notizie in Sardegna

E' un blog di informazione che include un Aggregatore di articoli dalle principali fonti in informazione in Sardegna

Per il contenuto integrale si rimanda alla fonte proprietaria dei diritti sempre indicata a fine articolo (in caso di feed rss esterno)

Per proporre i tuoi feed o un contenuto originale, scrivici a info@sardanews.it

Per tutti gli aggiornamenti seguici su TELEGRAM

o su Facebook https://www.facebook.com/sardanotizie