Una serata di teatro e cultura sarda ad Albagiara

Albagiara si prepara ad accogliere una serata di culturale imperdibile: domenica 7 luglio alle 21, nella piazza Mercato, la compagnia teatrale “Teatro Tragodia” di Mogoro porterà in scena la sua ultima produzione, “Sa Risposta”. L’iniziativa, promossa dall’amministrazione comunale del piccolo paese dell’Alta Marmilla, promette di essere un momento di intrattenimento e riflessione per tutti i suoi abitanti e per chiunque voglia immergersi nella tradizione e nell’arte teatrale in lingua sarda. Lo spettacolo, scritto da Virginia Garau e Daniela Melis, vede sul palco un cast di talentuosi attori tra cui Gino Betteghella, Virginia Garau, Daniela Melis, Carmen Porcu e Ulisse Sebis. I costumi, curati da Caterina Peddis, e le scenografie, ideate da Rossella Sestu, contribuiranno a creare l’atmosfera perfetta per immergersi nella storia e nei dialoghi coinvolgenti proposti dalla compagnia. In più, le luci, affidate a Giuseppe Onnis, e l’audio, sotto la direzione di Federico Floris, completeranno l’esperienza sensoriale dello spettacolo. Inoltre, la regia e la cura delle scene sono affidate a Virginia Garau, figura poliedrica capace di unire la

