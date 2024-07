Rapina all'ufficio postale di Ollastra, 3 arresti

In seguito a una intensa attività investigativa condotta dai carabinieri del Comando provinciale di Oristano, sono stati eseguiti provvedimenti cautelari nei confronti di 3 persone accusate di essere responsabili di una violenta rapina avvenuta presso l’ufficio postale di Ollastra lo scorso dicembre. L’operazione, coordinata dalla Procura della Repubblica di Oristano e supportata dalla Compagnia carabinieri di Oristano e dal Nucleo Investigativo Provinciale, ha visto l’arresto di due uomini e un altro agli arresti domiciliari, tutti residenti nella provincia di Oristano e già noti alle forze dell’ordine per attività criminali pregresse. L’episodio criminoso si era verificato l’11 dicembre, quando due rapinatori armati avevano assaltato l’ufficio postale durante le operazioni di chiusura, costringendo una funzionaria a consegnare loro una somma di 34mila euro prima di fuggire a bordo di un’auto, guidata da un terzo complice. Le indagini, che hanno impiegato tecniche tradizionali come perquisizioni, interrogatori e osservazioni, oltre all’analisi delle telecamere di sorveglianza pubblica, hanno permesso di identificare i sospettati nonostante i loro tentativi di eludere la

Leggi tutto su Fonte: Il Giornale di Oristano

