"Eyaa, grandu festa, wessisla" I Sa Razza a Guspini Giovedi 11 Luglio 2024

I Sa Razza portano la storia del rap sardo allo StreetFest di Guspini

I Sa Razza,la storica crew che ha tracciato un solco profondo nella cultura hip hop e nel rap in lingua sarda, saranno sul palco dello StreetFest di Guspini, festival indipendente che metterà in scena quattro giornate tra musica rap, punk, rock; esposizioni di artisti, sport e buon cibo.

I Sa Razza rappresentati da Quilo, Ruido e RamC entreranno in scena con il loro show case dedicato alla storia del rap in sardo Giovedi 11 Luglio a partire dalle ore 22 nel palco allestito ai Giardini Pubblici in Via Guglielmo Marconi. La serata sarà aperta dal rapper Sanlurese Abnormal Rima e con i veterani del rap isolano sarà ospite il giovanissimo artista rap SIC.

I Sa Razza, che non si sono mai fermati, porteranno sul palco il meglio del loro repertorio originale fatto di pezzi che hanno fatto storia come Eyaa, grandu festa, wessisla, Stiamo giù e nuove produzioni.

Lo StreetFest di Guspini è una delle poche testimonianze di piccoli (grandi) festival in Sardegna sostenibili e indipendenti, che da quando è nato da voce e spazio alla musica originale e al vero underground isolano e d'oltre mare.

