Paura all'Ardia di Sedilo, diversi feriti tra i cavalieri: uno è grave

L’Ardia di San Costantino a Sedilo è stata sospesa a causa di un grave incidente che ha visto coinvolti 11 cavalieri durante la discesa di Su Frontigheddu. L’incidente, verificatosi nel pomeriggio, ha travolto anche un addetto del servizio d’ordine. Immediatamente dopo l’incidente, sono intervenute diverse ambulanze. Alcuni dei cavalieri sono stati medicati direttamente sul posto per lievi contusioni, mentre uno di loro è in gravi condizioni e altri sono stati trasportati in osservazione per accertamenti diagnostici L’Ardia di San Costantino è una delle manifestazioni più sentite e partecipate della Sardegna, caratterizzata da una forte carica di adrenalina e devozione. L’organizzazione dell’Ardia è solitamente ben strutturata, con un’attenzione scrupolosa alle regole di sicurezza e alla responsabilità personale dei partecipanti. Il servizio d’ordine, che gestisce anche i parcheggi, assicura un flusso ordinato dei visitatori. Gli arrivi a Sedilo sono regolati attraverso percorsi specifici da Sud e Nord, per facilitare l’accesso all’anfiteatro naturale di San Costantino. L’associazione Santu Antinu si occupa dei servizi di ristoro e parcheggio, mentre la Protezione Civile è

