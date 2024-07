Incidente mortale a Paulilatino, chi sono le vittime

Un incidente mortale avvenuto oggi pomeriggio a Paulilatino sulla provinciale 11, che porta al quadrivio di S’Arenarzu, è costato la vita a tre persone e il ferimento di altre due. Lo scontro ha coinvolto quattro moto e un’auto, generando un violento impatto che ha scatenato un enorme incendio, richiedendo l’intervento di tre Canadair decollati dalla base di Olbia, due Super Puma e un elicottero. Le vittime, tutti motociclisti, facevano parte di una comitiva di amici appassionati delle due ruote, in viaggio verso il lago Omodeo per una gita fuori porta. L’incidente è avvenuto su un tratto di strada rettilineo ma pieno di dossi, rendendo ancora incerta la dinamica precisa dello scontro. Le vittime dell’incidente sono Roberto Daga, un meccanico originario di Macomer ma residente a Paulilatino, Mario Sedda, operaio edile di Paulilatino, e Giovanni Melis, residente ad Abbasanta e originario di Gadoni. Tutti accomunati dalla passione per i motori, si trovavano in sella alle loro moto quando si è verificato l’incidente. Ivano Saba, un altro

Leggi tutto su Fonte: Il Giornale di Oristano

Sarda News - Notizie in Sardegna

E' un blog di informazione che include un Aggregatore di articoli dalle principali fonti in informazione in Sardegna

Per il contenuto integrale si rimanda alla fonte proprietaria dei diritti sempre indicata a fine articolo (in caso di feed rss esterno)

Per proporre i tuoi feed o un contenuto originale, scrivici a info@sardanews.it

Per tutti gli aggiornamenti seguici su TELEGRAM

o su Facebook https://www.facebook.com/sardanotizie