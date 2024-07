Oristano, l'invito a donare il sangue anche d'estate

“L’estate è arrivata. Ed ora serve essere ancora più generosi. Dunque continuate a donare”. Il dottor Mauro Murgia, responsabile del centro trasfusionale dell’ospedale San Martino di Oristano, ha ribadito l’appello alle donazioni di sangue anche per il mese di luglio appena iniziato. “Generalmente nei mesi estivi le donazioni diminuiscono, ma i pazienti talassemici ed oncologici devono essere trasfusi allo stesso modo. Inoltre in Sardegna la popolazione raddoppia con l’arrivo dei turisti e gli incidenti stradali sono molto più frequenti. Per tutte queste ragioni in queste settimane è necessario donare ancora di più”. Intanto proseguono le giornate di raccolta organizzate in collaborazione con l’Avis provinciale e le sedi locali della stessa associazione. Tutti coloro che vogliono donare si possono presentare dal lunedì al sabato, dalle ore 8 alle ore 12, presso il centro trasfusionale dell’ospedale San Martino di Oristano. Non occorre prenotarsi. “È importante presentarsi per le donazioni anche presso il nostro centro – ha ribadito il dottor Murgia -. Solo nella nostra sede possiamo ricavare dalla stessa sacca anche un’unità di piastrine necessaria

