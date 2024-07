Sciolto il Voto a San Costantino, Sedilo rinnova la devozione

Una corsa impeccabile per Mario Meloni, che con la prima pandela ha guidato l’Ardia di San Costantino, a Sedilo, sciogliendo il Voto insieme ai suoi compagni Michele Carboni e Costantino Atzas. Oggi la manifestazione si è svolta senza intoppi, a differenza di ieri quando è stata sospesa a causa di un grave incidente che ha coinvolto 11 cavalieri durante la discesa di Su Frontigheddu.

L’incidente di ieri ha richiesto l’intervento immediato di diverse ambulanze. Alcuni cavalieri sono stati medicati sul posto per lievi contusioni, mentre uno di loro è in gravi condizioni, pur non essendo in pericolo di vita. Altri sono stati trasportati in ospedale per accertamenti diagnostici.

Oggi, invece, la corsa al galoppo si è svolta perfettamente, e il voto a San Costantino è stato sciolto come da tradizione. I cavalieri hanno rievocato, davanti a migliaia di spettatori, la doppia vittoria di Costantino. L’Ardia di quest’anno è stata dedicata ai feriti che, purtroppo, non hanno potuto partecipare alla corsa. I festeggiamenti si concluderanno domenica 21 luglio.

