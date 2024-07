Incidente sul lavoro ad Aidomaggiore, grave un operaio

Ad Aidomaggiore, un tragico incidente, questo pomeriggio, ha visto un operaio coinvolto in un grave incidente sul lavoro. Mentre gli operai erano impegnati nei lavori di posa della fibra ottica in via Vittorio Emanuele, un autocarro ha travolto uno dei colleghi, causandogli gravi ferite alla gamba. L’operaio alla guida del mezzo pesante non si è accorto della presenza del suo collega e, nel momento di manovra, lo ha investito. I soccorsi sono stati immediati. È stato richiamato l’elisoccorso del 118-Areus, allertato dalla centrale operativa di Cagliari, per trasferire l’uomo in condizioni critiche all’ospedale Santissima Annunziata di Sassari. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco del Distaccamento di Abbasanta, che hanno prontamente liberato la gamba dell’operaio rimasta intrappolata sotto il mezzo. I carabinieri del Comando provinciale di Oristano stanno ora indagando sulle circostanze precise dell’accaduto per determinare eventuali responsabilità. L’uomo coinvolto nell’incidente è attualmente in condizioni gravi e il suo stato di salute è attentamente monitorato dal personale medico dell’ospedale civile Santissima Annunziata di Sassari, dove è stato

