Tutto pronto a Oristano per l'inizio di Catte Cup

Mancano pochissimi giorni all’inizio di Catte Cup. Ieri si è tenuto un evento privato presso la sala conferenze del seminario di Oristano, che ha un centinaio di persone per assistere alle estrazioni degli 8 gironi di Catte Cup. Il torneo, che avrà inizio il 15 luglio e si concluderà con la finale il 30 luglio, sarà infatti strutturato in 8 gironi da 4 squadre ciascuno, per un totale di 32 squadre. Le prime due di ogni girone passeranno alle fasi eliminatorie. La serata di ieri sera ha visto la presenza delle massime autorità della provincia, oltre a due rappresentanti per ogni squadra partecipante. Tra le autorità, in particolare ci hanno tenuto a presenziare Mons. Alessandro Floris, rettore del Seminario di Oristano (che ospiterà il torneo presso i suoi campi), Salvatore Angieri (prefetto di Oristano), Massimiliano Sanna (sindaco di Oristano) e i maggiori rappresentanti delle forze dell’ordine locali. Dopo una breve presentazione iniziale di Mattia Murru (uno degli organizzatori di Catte Cup), si sono infatti susseguiti sul palco per omaggiare

