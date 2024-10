Incidente sulla strada statale 554, un ferito: è grave

Un grave incidente stradale si è verificato nel pomeriggio di ieri lungo la strada statale 554, nel tratto compreso tra Cagliari e Quartu Sant’Elena. Un motociclista di 63 anni, alla guida di una Honda da enduro, è stato coinvolto in uno scontro violento con il guardrail, riportando lesioni molto gravi. L’uomo, che procedeva in direzione Quartu, ha perso il controllo del mezzo per cause ancora in fase di accertamento. Secondo le prime ricostruzioni, il centauro ha sbandato bruscamente verso sinistra, finendo contro il guardrail. L’impatto è stato talmente forte da sbalzarlo dalla moto, facendolo cadere sull’asfalto e trascinando il corpo per alcuni metri. Le parti più colpite sono risultate la gamba, il braccio e il volto, evidenziando l’entità delle ferite riportate. L’incidente ha attirato immediatamente l’attenzione degli automobilisti di passaggio, che hanno provveduto a lanciare l’allarme chiamando i soccorsi. Sul posto sono rapidamente intervenuti i sanitari del 118, che, dopo aver stabilizzato il ferito, lo hanno trasportato d’urgenza all’ospedale Brotzu di Cagliari in codice rosso. Attualmente, l’uomo si trova

